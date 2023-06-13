Özel öğrenciler, maket uçak yaparak el becerisini geliştiriyor

Kastamonu İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrenciler, maket uçak yaparak el becerisini geliştirdi.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi ve Türk Hava Kurumu Kastamonu Şubesi işbirliğinde bir süre önce model uçak yapım kursu açıldı.

Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve işitme engelli öğrencilerin yer aldığı kursta, Türk Kava Kurumu Kastamonu Şubesi eğitmenleri tarafından öğrencilere model uçak yapımı öğretildi. Çocuklar, kursla el becerilerini geliştirdi.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin, AA muhabirine, hafif düzey işitme ve zihinsel engelliler ile otizmli öğrencilere hizmet veren bir kurum olduklarını söyledi.

Okulda 75 öğrenci olduğunu belirten Kesgin, "Halk oyunları kursu, model uçak kursu açarak öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kursun öğrencilere çok iyi geldiğini belirten Kesgin, "Sene başında uçaklar geçtiğinde öğrencilerimiz çok heyecanlanıyordu, 'Öğretmenim biz de uçakları görmek istiyoruz' diyorlardı. Bunun üzerine Türk Hava Kurumu Kastamonu Şubesi ile radyo kontrollü simülatör tanıtımı yapıldı. Tüm öğrencilerimiz bu simülatörden yararlandı, bire bir bu uçağı sürüyormuş gibi hissettiler. Model uçak yapmak istediklerini söylediler. Uçaklara binemeseler bile kendileri yaparak model uçaklarla bir eğitim almak istediler. Biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Herkesin mutlu olduğunu ifade eden Kesgin, "15 öğrencimize Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi vasıtası ile Türk Hava Kurumunun görevlileri gelip eğitim verdiler. Çok güzel geri bildirimler aldık. Eğlenerek öğrenmek, hem de uçağı kendileri uçuruyormuş gibi hissetmeleri öğrencilerimize iyi geldi." dedi.

"Kursumuzun çocuklarımıza önemli şeyler kattığını düşünüyorum"

Türk Hava Kurumu Kastamonu Şubesi model uçak rehber öğretmeni Sevil Ortaç ise özel öğrencilerle bir arada oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin kursa oldukça ilgili olduklarını vurgulayan Ortaç, şunları kaydetti:

"Gerçekten uçağa merakları çok fazla, çocuklarımızın gözlerinde o ışıltıyı, heyecanı gördük. Her aşamasında ayrı bir heyecan, duygu yaşadılar. Kursumuzun çocuklarımıza önemli şeyler kattığını düşünüyorum. Başta 'Yapabilir miyiz acaba?' diye çok tedirgin oldular ama başarabileceklerini gördüler. Çocuklarımız emeklerinin karşılığını yaptıkları uçakları uçurarak görüyorlar. Uçuşlarını yaptıklarında mutluluklarını görmeleri bizleri de çok mutlu etti. Bu kurslarımıza devam edeceğiz."

Özel öğrencilerden Abdulsamet Külçe, "Daha önce hiç uçağa binmedim. Uçaklarımız güzel oldu. Yaptığımız uçakları arkadaşlarla hep beraber uçuruyoruz." dedi.

Sinem Butur ise "Hiç uçağa binmedim ama kendi yaptığım maket uçağımı uçurdum." ifadelerini kullandı.