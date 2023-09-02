Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Eğitim ve Öğretim Desteği

Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere 2023-2024 eğitim ve öğretim destek tutarları belirlendi.

Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri için verilecek 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim destek tutarları belirlendi.

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğ ile organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları ve bunlara ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında ve içinde açılan özel mesleki ve teknik liselerde belirlenen alanlarda öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı belirlendi.

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 18 bin 129 lira, bilişim teknolojilerinde 17 bin 160 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 22 bin 947 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 27 bin 502 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 26 bin 701 lira, gemi yapımında 27 bin 502 lira, gıda teknolojisinde 23 bin 943 lira, kimya teknolojisinde 26 bin 271 lira, laboratuvar hizmetlerinde 18 bin 129 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 26 bin 910 lira, matbaa teknolojisinde 23 bin 365 lira, metal teknolojisinde 26 bin 271 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 23 bin 752 lira, moda tasarım teknolojilerinde 19 bin 839 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 28 bin 750 lira, plastik teknolojisinde 26 bin 427 lira, tekstil teknolojisinde 25 bin 32 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 23 bin 365 lira, uçak bakımda 22 bin 947 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 28 bin 750 lira."

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 15 bin 488 lira, denizcilikte 16 bin 900 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 17 bin 756 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde ve gemi yapımında 16 bin 900 lira, gıda teknolojisinde 15 bin 850 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 14 bin 75 lira, inşaat teknolojisinde 15 bin 488 lira, kimya teknolojisinde 16 bin 612 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 16 bin 958 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 18 bin 286 lira, radyo-televizyonda 15 bin 698 lira, tarımda 18 bin 286 lira, uçak bakım alanında 15 bin 488 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 18 bin 863 lira."