Özel Gönüller Halk Eğitim Merkezi Ankara'da açıldı

Özel gereksinimli bireyler için Ankara'da açılan Özel Gönüller Halk Eğitim Merkezi, ömür boyu eğitim hizmeti sunuyor. Merkezde 17 kurs ve atölye bulunuyor ve 62 kursiyere hizmet veriyor. Eğitim tamamen ücretsiz ve 12 ay boyunca haftada 5 gün hizmet veriyor.

Özel gereksinimli bireyler için ilk kez Ankara'da kurulan Özel Gönüller Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenime katılımlarının sağlanması amacıyla açılan merkez, şu an 62 kursiyere hizmet veriyor.

Özel eğitim alanından mezun olan Yenimahalle Özel Gönüller Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde hizmete girdiğini belirterek, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin en büyük sorununun, tamamlanan zorunlu eğitimden sonra ne yapacaklarını bilememeleri olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde Özel Gönüller Halk Eğitim Merkezi'nin açıldığını vurgulayan Yıldız, "Ankara'da ve Türkiye'de bu anlamda bir ilkiz. Bizim kurumumuzda yaş sınırı yok. Zorunlu eğitim çağının dışına çıkmış özel gereksinimli tüm bireyler ömür boyu bizim kurumumuzdan hizmet alabilecekler." dedi.

Yıldız, merkezde verilen eğitimin tamamen ücretsiz sağlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Merkez ilçelerden kursiyerlerimizi servisle alıp eğitimleri bittikten sonra tekrar yerlerine bırakıyoruz. Burada açtığımız atölyelerde kursiyerlerimizin yeteneklerine göre kurslarımızı planlamaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarına göre kursumuz yoksa, bu sefer o ihtiyaçlara cevap verecek kurslar planlamaya çalışıyoruz. Amacımız, özel gereksinimli bireylerimizin hayata katılmasını, dokunmasını sağlamak ve bunu topluma göstermek."

Merkezde 17 kurs ve atölye bulunuyor

Merkezde spor, müzik, görsel sanatlar gibi birçok içeriğin yer aldığı 17 kurs ve atölye bulunduğunu belirten Yıldız, 62 özel gereksinimli kursiyerin hizmet aldığını söyledi.

Kursiyerlere, 33 kadrolu usta öğretici ile hizmet verdiklerini ifade eden Yıldız, eğitmenlerin tamamının özel eğitim konusunda yetkinliğe sahip olduğunu aktardı.

Merkezden hizmet alan özel gereksinimli bireylerin ailelerinden çok olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çeken Yıldız, ailelerin en büyük kaygısının, okul bittikten sonra, çocuklarının ne olacağı konusu olduğunu ifade etti.

Yıldız, zorunlu eğitim çağını tamamlayan özel gereksinimli bireylerin, evlerinde oturarak hayata dahil olamadığını ancak kurulan halk eğitim merkezi sayesinde evlerinden çıkarak aktif bir şekilde sürecin içerisine girebildiklerini kaydetti.

Merkez, 12 ay boyunca haftada 5 gün hizmet veriyor

Kursiyerlerin merkeze kayıt olmaları aşamasında, aileleri misafir ederek süreci başlattıklarını belirten Yıldız, komisyonlarda bireyin hangi atölyeye ilgisinin olduğunun tespit edildiğini ve sonrasında kayıt işleminin tamamlandığını söyledi.

Yıldız, Özel Gönüller Halk Eğitim Merkezi'nin 12 ay boyunca hafta içi 5 gün hizmet verdiğini, bu kapsamda eğitim almak isteyen özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini kuruma beklediklerini ifade etti.

"Onlarla beraber ben de kendimi buluyorum"

Görsel sanatlar öğretmeni ve usta öğretici olarak hizmet veren Burcu Sarıkaya da, özel eğitim öğrencileriyle çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onlarla beraber ben de kendimi buluyorum. Onlar da aynı şekilde bu kurumda kendilerini buluyorlar, bunu hissediyorlar. Tüm objeleri kendileri boyuyor ve hepsi kendini ifade etme özgürlüğüne sahip oluyor. Evden dışarı çıkmalarını ve 'ben de varım bu hayatta' demelerini sağlıyoruz."

"Buraya gelmekten mutluyum"

Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan 27 yaşındaki kursiyer Furkan Pehlivan, piyano ve darbuka çalabildiğini, gitar ve bağlamayı da öğrenmek istediğini belirterek, merkezde kendini huzurlu ve eğlenceli hissettiğini ifade etti.

Merkezde piyano ve darbuka eğitimi alan Pehlivan, Caddelerde Rüzgar, Yaşasın Okulumuz, İzmir Marşı, Neler Oluyor Hayatta, Bir Bulut Olsam parçalarını çalabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"8 Mart'tan itibaren buraya geliyorum. Evde oturmaktan daha güzel. Vakit geçiriyoruz, arkadaşlık kuruyoruz, insan görüyoruz. Daha eğlenceli. Evde oturmak ve televizyona bakmak Alzheimer yapıyor. Buraya gelmekten mutluyum."