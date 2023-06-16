Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evde eğitim alan özel eğitim uygulama öğrencisi Bünyamin Cantekin, öğretmenleri ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael tarafından evde düzenlenen karne töreniyle karne ve belgelerini aldı.

Özel eğitim uygulama öğrencisine öğretmenlerinden evde karne sürprizi

HAKKARİ - hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve okula gidemeyen özel eğitim uygulama öğrencisi Bünyamin Cantekin, evde aldığı eğitimle okulunun en başarılı öğrencileri arasında yer alırken evde düzenlenen "karne töreniyle karne ve belgelerini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael'den aldı.

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler karne sevinci yaşadı. Ağır ve orta düzey zihinsel engelli öğrenciler ile bedensel engelli ve görme engelli çocuklar ise evde aldıkları eğitimle karnelerini evde teslim aldı. Hakkari'nin Yüksekovalı özel eğitim uygulama öğrencisi Bünyamin Cantekin için Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve öğretmenleri tarafından karne sürprizi yapıldı. Doğuştan ağır ve orta düzey zihinsel engelli Bünyamin Cantekin (15), karne sevincini evde yaşadı. Rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim hizmeti gören özel eğitim uygulama 5'inci sınıf öğrencisi Cantekin karnesini, Yüksekova Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ergin Töreci, Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya ve öğretmenleri eşliğinde Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael'den aldı.

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova'da toplam 36 öğrencinin evde özel eğitim aldığını ifade ederek "2022-2023 yılının son eğitim okul günü. Bizlerde RAM müdürü, şube müdürü ve öğretmenlerimizle birlikte Bünyamin'e evinde karne vermek üzere buraya geldik. Bünyamin öğretmenleri tarafından çok sevilen bir öğrenci. Evde, okulda eğitim gören ilçemizdeki 31 bin 322 öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Bahtışen Boz isimli öğretmen ise Bünyamin'in çok güzel başarılar sağladığını belirterek ileride öğrencisini örgün eğitime kazandırmak istediklerini ifade etti.