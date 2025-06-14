Özel Ege Lisesi, TÜBİTAK Yarışmalarında 3 Türkiye Derecesi Elde Etti

ÖZEL Ege Lisesi, TÜBİTAK 19'ncu Ortaokul ve 56'ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları'nda 3 Türkiye derecesi elde etti.

Ulusal ve uluslararası yarışma ve olimpiyatlarda bilim, matematik, spor gibi farklı alanlarda başarı gösteren Özel Ege Lisesi öğrencileri TÜBİTAK 19'ncu Ortaokul ve 56'ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları'nda 3 Türkiye derecesi aldı. Hazırladıkları projelerle dereceye giren öğenciler; Hüseyin Yiğit Emekçi (Matematik), Ozan Akyıldız ve Arda Gümüş (Fizik), Alya Çavuşoğlu ve Zeren Antep (Kimya) oldu.

MATEMATİK VE FİZİK'TE 2 TÜRKİYE 2'NCİLİĞİ

TÜBİTAK 56'ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Hüseyin Yiğit Emekçi'nin hazırladığı ve danışmanlığını Bilim Kurulu Eş Başkanı (matematik) Dr. Okan Açıksöz'ün yaptığı Matematik projesi Türkiye 2'ncisi, Fizik alanında Ozan Akyıldız ve Arda Gümüş'ün hazırladıkları ve danışmanlığını Fizik öğretmeni Ulaş Gürel'in yaptığı Fizik projesi Türkiye 2'ncisi oldu.

KİMYA ALANINDA TEŞVİK ÖDÜLÜ VERİLDİ

TÜBİTAK 19'ncu Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise Alya Çavuşoğlu ve Zeren Antep'in hazırladığı ve danışmanlığını Fen Bilimleri öğretmeni Gizem Yenisolak'ın yaptığı Kimya projesi ise teşvik ödülü aldı.