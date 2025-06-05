Özel Ege Lisesi Öğrencileri Regeneron ISEF'te Türkiye'yi Temsil Etti

Özel Ege Lisesi Öğrencileri Regeneron ISEF'te Türkiye'yi Temsil Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Ege Lisesi, Regeneron ISEF 2025 Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden 14 projeden birine sahip oldu. Öğrenciler, biyoloji alanında önemli bir projeyle uluslararası arenada yer aldı.

ULUSAL ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Özel Ege Lisesi öğrencilerinin, üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair - Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı) yolculuğu bu yıl da devam etti. Regeneron ISEF kapsamında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan 14 projeden biri, organizasyona son 8 yılda 9 projeyle katılan Özel Ege Lisesi öğrencilerinin oldu.

Üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan ve Amerika'nın Ohio eyaletinin Columbus kentinde 9-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Regeneron ISEF 2025 Bilim ve Mühendislik Fuarı'na yaklaşık 70 ülke, bölge ve eyaleti temsil eden bin 600'den fazla finalist katıldı. Özel Ege Lisesi öğrencileri Zeynep İlay Topçu, Utkan Ceylan ve Deniz Berk, biyoloji öğretmeni Yasemin Boncuk Yavuz danışmanlığında gerçekleştirdikleri 'Glioblastoma multiforme Beyin Tümörüne Neden Olan Mutasyonlu HRAS V12 Geninin Zebra Balığında (Danio rerio) Modellenmesi' isimli projeyle Türkiye'yi temsil etti.

SON 8 YILDA 9 PROJE

TÜBİTAK tarafından her yıl ISEF'te Türkiye'yi temsil etmek üzere 14 projenin yaklaşık 13 bin lise arasından seçildiği belirtildi. Öte yandan TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında bölge birinciliği ve ardından Türkiye üçüncülüğü kazanan Özel Ege Liseli öğrencilerin, bu projelerini Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 'Moleküler ve Hücresel Biyoloji' tematik alanında sunmaya hak kazanmışlardı. 2017 yılından bu yana ISEF'e düzenli olarak davet alarak Türkiye'yi temsil etme hakkını elde eden Özel Egeli Lisesi, son 8 yıl içerisinde 9 projeyle bu organizasyonda yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİLER

2017 yılında Özel Egeli öğrenciler Efe Şenoğlu ve Oğuzhan Yıldırım'ın biyoloji projeleriyle ülkemizi ISEF'te temsil etmek üzere seçilmesiyle başlayan yolculuk, 2018 yılında Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud'un kanserin erken tespiti ile ilgili biyoloji projeleriyle dünya üçüncüsü olmasıyla devam etti. 2019 yılında İpek Akyol ve Nilüfer Kemer biyoloji projeleriyle ISEF'te yer alırken, 2020 yılında Özel Egeli Okan Demir Baykal ve Tankut Çekiç'in, teknolojik tasarım alanındaki projeleriyle davet edildikleri yarışma pandemi nedeniyle çevrim içi bir sergi formatında gerçekleşti. Takip eden 2021 yılında TÜBİTAK, hem Bilgenaz Altıparmak'ın matematik hem de Okan Demir Baykal ve Tankut Çekiç'in teknolojik tasarım projelerinin ISEF'te Türkiye'yi temsil etmesine karar verdi. 2024 yılında TÜBİTAK tarafından Regeneron ISEF'te ülkemiz adına yarışmak için seçilen Arda Özçelebi (matematik alanı) ile Zeren Övül ve Deren Zehra Ünüvar'ın (biyoloji alanı) projelerinin toplam üç özel ödül kazanmasının ardından bu yıl da Zeynep İlay Topçu, Utkan Ceylan ve Deniz Berk (biyoloji alanı) Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

SINAVSIZ YERLEŞTİLER

TÜBİTAK proje yarışmalarında Türkiye genelinde madalya alan öğrenciler, üniversite girişinde ek puan hakkı elde ederken; ISEF'te dereceye giren öğrenciler, ÖSYM tarafından alanlarıyla ilgili istedikleri üniversite ve bölümlere sınavsız yerleşebilme hakkı kazanıyor. Bu kapsamda, 2018 yılında Regeneron ISEF'te dünya üçüncüsü olan Özel Egeli öğrenciler Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etmişlerdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.