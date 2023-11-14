Özbekistan-Türkiye 2. Eğitim Forumu Semerkant'ta Gerçekleştirildi

Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde düzenlenen Özbekistan-Türkiye 2. Eğitim Forumu'na Türkiye ve Özbekistan'dan yaklaşık 100 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları katıldı. Forumda, iki ülke üniversiteleri arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanması planlandı.

Özbekistan- Türkiye 2. Eğitim Forumu, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde gerçekleştirildi.

Forum, Özbekistan Bilim, Eğitim ve İnovasyon Bakanı Adil Abdurahmanov ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında, Semerkant'taki Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, "Bilimsel İş Birliği İçin Teknolojik Toplumsal Fayda ve Sürdürülebilir Hedefler" başlığıyla düzenlendi.

Foruma Türkiye ve Özbekistan'dan yaklaşık 100 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

Programın açılışında konuşan Özbekistan Bilim, Eğitim ve İnovasyon Bakanı Adil Abdurahmanov, son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin hızla geliştiğini, eğitim alanındaki ilişkilerin de en üst düzeye ulaştığını söyledi.

İzmir'de 2022'de düzenlenen Özbekistan-Türkiye 1. Eğitim Forumu'nun ardından yapılan bu etkinliğe Türkiye'den 40'tan, Özbekistan'dan da 50'den fazla üniversitenin üst düzey yöneticilerinin katılmasının bunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Abdurahmanov, "Türkiye, Özbekistan'ın tüm konulardaki en yakın ortağıdır. İki ülke arasındaki tüm alanlardaki ilişkiler hızla gelişiyor. Böyle ilişkiler daha önce hiç görülmemiştir." dedi.

İki ülkenin eğitim kurumları arasında bugüne kadar 100'den fazla işbirliği anlaşmasının imzalandığını aktaran Abdurahmanov, bu forumda da iki ülke üniversiteleri arasında çok sayıda işbirliği anlaşmasının imzalanmasının planlandığını dile getirdi.

Abdurahmanov, eğitimi geliştirerek, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve bu çerçevede yabancı ülkelerin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini kaydederek, "Bu konuda Türkiye'nin nüfuzlu üniversiteleri ile karşılıklı işbirliğini geliştirmekten yanayız." ifadesini kullandı.

"Ciddi bir etkileşim meydana getiriyoruz"

YÖK Başkanı Özvar da konuşmasında, forumun iki ülke ve Türk devletleri arasında eğitim alanındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Forumun amacının Türkiye ve Özbekistan'ın üniversitelerinin idarecilerini bir araya getirmek ve her iki ülkenin üniversiteleri arasında ortak işbirliğini daha ileri taşımak olduğunu dile getiren Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu işbirliğiyle temel hedefimiz iki ülke arasında yükseköğretime dair var olan ilişkileri daha ileriye taşımak, her iki ülkede öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini yeni bir seviyeye getirmek, üniversitelerimizin araştırma kapasitelerini bir araya getirerek ortak projeler üretmektir. Bu forum aslında iki ülkenin üniversiteleri arasında bilimsel ve teknolojik anlaşmaları ve işbirliğini daha da ileri taşıyor. Biz burada rektörler, öğretim elemanları ve idareciler olarak ciddi bir etkileşim meydana getiriyoruz."

Türk ve Özbek üniversitelerinin karşılıklı çalışmalar yürüttüklerini, iki ülke üniversiteleri arasında tekstil mühendisliği başta olmak üzere bazı mühendislikler ile ziraat alanlarında önemli çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Özvar, "İnanıyorum ki Türkiye ile Özbekistan arasında yürütmekte olduğumuz yükseköğretime dair işbirliklerimizi daha ileri noktaya imzalayacağımız bu anlaşmalar vesilesiyle taşımış olacağız." diye konuştu.

"Uygulama Mutabakat Zaptı" imzalandı

Forum kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Özbekistan Bilim, Eğitim ve İnovasyon Bakanlığı arasında yükseköğretim alanındaki ikili işbirliğine ilişkin "Uygulama Mutabakat Zaptı" imzalandı.

YÖK Başkanı Özvar, forumun ardından imzalanan zapta ilişkin açıklama yaptı.

Mutabakat zaptıyla Türkiye ve Özbekistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin yeni alanlarla devam edeceğini, yüksek lisans ve doktora programlarının öncelikli hedefler arasında yer alacağını belirten Özvar, "Bugün burada önemli bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu mutabakat zaptıyla Türkiye ile Özbekistan üniversiteleri arasında lisansüstünde önemli işbirliklerinin kapısını aralamış olduk. İnşallah yüksek lisans ve doktora düzeyinde her iki ülke üniversiteleri arasında ortak işbirliği imkanlarını kolaylaştırmış olacağız." dedi.