Özbekistan'da Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk üniversiteleri eğitim fuarı gerçekleştirildi. Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakların tanıtılmasının amaçlandığı fuara, Özbek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk üniversiteleri eğitim fuarı gerçekleştirildi.

TRUCAS'ın düzenlediği eğitim fuarına, İstanbul Nişantaşı, İstanbul Ticaret, İstanbul Yeni Yüzyıl, Sabancı, TED, Yaşar, Atılım, İstanbul Kültür, İstanbul Gelişim ve Başkent üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla Türk üniversitesi katıldı.

Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakların tanıtılmasının amaçlandığı fuara, Özbek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Özbek öğrenciler, üniversitelerin açtıkları stantları gezerek, buralarda eğitim görme imkanları hakkında bilgi aldı.

Fuara ziyarette bulunan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da Türk üniversitelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet etti.