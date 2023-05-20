Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Özbekistan'da Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Düzenlendi

Özbekistan'da Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Düzenlendi

Eğitim Haberleri

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk üniversiteleri eğitim fuarı gerçekleştirildi. Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakların tanıtılmasının amaçlandığı fuara, Özbek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk üniversiteleri eğitim fuarı gerçekleştirildi.

TRUCAS'ın düzenlediği eğitim fuarına, İstanbul Nişantaşı, İstanbul Ticaret, İstanbul Yeni Yüzyıl, Sabancı, TED, Yaşar, Atılım, İstanbul Kültür, İstanbul Gelişim ve Başkent üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla Türk üniversitesi katıldı.

Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakların tanıtılmasının amaçlandığı fuara, Özbek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Özbek öğrenciler, üniversitelerin açtıkları stantları gezerek, buralarda eğitim görme imkanları hakkında bilgi aldı.

Fuara ziyarette bulunan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da Türk üniversitelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA / Eğitim

Özbekistan Türkiye Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title