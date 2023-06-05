Özbekistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tanıtıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Özbekistan'da üniversitenin tanıtımını yaptı. Üniversitenin Orta Asya'daki saygın üniversitelerden biri olduğu ve dünyadaki en iyi 1000 üniversite arasında yer aldığı belirtildi.

Özbekistan'da Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin tanıtımı yapıldı.

Taşkent'teki bir otelde düzenlenen ve çok sayıda Özbek ve Türk basınının katıldığı toplantıda, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, üniversite hakkında bilgi verdi.

Burada konuşan Ceylan, 6 bin 500'den fazla öğrencinin eğitim aldığı üniversitenin Orta Asya'daki saygın üniversitelerden biri olduğunu belirterek, üniversitenin dünyadaki en iyi 1000 üniversite arasında yer aldığını söyledi.

Ceylan, üniversitede Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklar başta olmak üzere 20'ye yakın ülkeden öğrencinin eğitim aldığı bilgisini paylaşarak, bünyesinde 12 fakülte, bir yüksekokul, bir meslek yüksekokulunun faaliyet gösterdiği üniversitenin Türkiye ve Kırgızistan'daki devlet üniversiteleri ile aynı statüde olan özerk bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

Üniversitedeki eğitim öğretimin ücretsiz olduğunu, öğrencilere koşulları karşılamaları durumunda çeşitli burslar verildiğini anlatan Ceylan, öğrencilere yeni fırsatlar ve imkanlar sunulduğunu dile getirdi.

Ceylan, h?????alen üniversitede 100'den fazla Özbek öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Bizler, Özbekistan'dan gelecek öğrencilerimizi en üst seviyede eğiterek ülkesine, Türk dünyasına ve insanlığa faydalı olmalarını amaçlıyoruz. Umut ediyoruz ki Özbekistan'dan başarılı gençlerin ilk adresi Manas Üniversitesi olur." dedi.

Türk de Özbekistan'dan daha fazla öğrenciye eğitim vermek istediklerini, üniversitenin kapılarının Özbek öğrencilere her zaman açık olduğunu kaydetti.