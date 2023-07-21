Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'ndan İlk Sertifikalar Verildi

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nun ilk kursiyerleri sertifikalarını aldı. Kursiyerlere sağlık, iletişim, beslenme, kişisel bakım gibi konularda eğitimler verildi. Kursu tamamlayan kursiyerler için düzenlenen törende konuşan merkez müdürü, öz bakım hizmetlerinin karşılanması için destek elemanı yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nun ilk kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Kursiyerlere kurs kapsamında alanında uzman isimler tarafından iş sağlığı ve güvenliği, iletişim, iskelet ve kasların yapı ve işlevleri, etik kavramlar ve ilkeler, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıklı beslenme, kişisel bakım ihtiyaçları, vücut bakımı yapma, boşaltım ihtiyaçlarını karşılama, bakıma ihtiyacı olan birey için oda hazırlığı, bakıma ihtiyacı olan bireyin transferi pozisyon ve egzersizler, bakıma ihtiyacı olan bireyin beslenmesi, yatak yaraları ve koruyucu önlemler gibi eğitimler verildi.

Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler için düzenlenen törende konuşan Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olduklarını ifade etti.

Öz bakım hizmetlerinin karşılanması için destek elemanı yetiştirmenin önemli olduğunun altını çizen Köse, "Çağımız insanının sorunu haline gelen yaşlılık, hastalık gibi durumlarda öz bakımın hizmetlerinin karşılanması için destek eleman yetiştirmenin gayreti içine girdik. Bu alanda çok fazla nitelikli insana ihtiyaç duyulmuş olması nedeni ile bize gelen talepleri de göz önüne alarak bu kursları açıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.