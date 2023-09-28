Ovaeymir 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Efeler İlçe Müftülüğü koordinesinde inşası tamamlanan Ovaeymir 4-6 Yaş Kur'an Kursu için açılış töreni düzenlendi. İl Müftüsü Hasan Güneş, törende yaptığı konuşmada çocuklara güzel ahlakın öğretileceğini vurguladı. Açılışa ilçe müftüsü, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Efeler İlçe Müftülüğü koordinesinde inşası tamamlanan Ovaeymir 4-6 Yaş Kur'an Kursu için açılış töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.); 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.' buyuruyor. Güzel ahlakı çocuklarımıza, gençlerimize bu yaşlarda öğreteceğiz. Büyüklere saygı göstermek, küçükleri sevmek, dürüstlük, doğruluk, iyilik yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğu, anne, baba sevgisi bütün bunları küçük yaşlarda öğretmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Amacımız vatanını, milletini seven gençlerin yetişmesi"

4-6 Yaş Kur'an kurslarında çocuklara vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisinin öğretildiğine dikkati çeken Müftü Güneş, "Çocuklarımıza dürüstlüğü öğretelim, yanlış yollara gitmemeleri için tehlikeleri gösterelim. Amacımız ahlaklı bir genç olarak vatanını, milletini seven bir genç olarak yetişsin" dedi.

Konuşmasının ardından İl Müftüsü Güneş, Ovaeymir 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılış kurdelesini kesti.

4-6 yaş Kur'an Kursu açılışına, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Şube Müdürü Adem Sakarya, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılıştan sonra Kur'an kursunu gezen İl Müftüsü Güneş, burada bir süre çocuklarla sohbet etti. - AYDIN