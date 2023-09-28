Ovacık Sakız Koyunu ve Kavunu Festivali Başlıyor

Çeşme'nin 'En İyi Kavunu'nun ve 'En İyi Sakız Koyunu'nun seçileceği Ovacık Sakız Koyunu ve Kavunu Festivali'nin 8'incisi bu yıl 30 Eylül-1 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan M. Ekrem Oran, 'Birbirinden renkli görüntülerin olacağı Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalimize tüm İzmirli hemşerilerimizi bekliyoruz' dedi.

Çeşme'nin 'En İyi Kavunu'nun ve 'En İyi Sakız Koyunu'nun seçileceği Ovacık Sakız Koyunu ve Kavunu Festivali'nin 8'incisi bu yıl 30 Eylül-1 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan M. Ekrem Oran, "Birbirinden renkli görüntülerin olacağı Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalimize tüm İzmirli hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, bu yıl 30 Eylül-1 Ekim günhleri arasında gerçekleşecek. Tarıma en uygun alanların ve üretimin gerçekleştirildiği Ovacık'ta, Çeşme Kavunu ile bölgeye has nesli tükenmekte olan Sakız ve Kaçeli Koyunu cinslerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde Çeşme'nin yöresel değerlerinin öne çıkarılması hedefleniyor.

"EN İYİ ÇEŞME KAVUNU" SEÇİLECEK

30 Eylül Cumartesi günü halk oyunları gösterisi ile başlayacak festivalde lezzeti ve kendine has aromasıyla ünlü, coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 'En İyi Çeşme Kavunu' yarışması yapılacak. Kadın efeler zeybek gösterisinin ardından Ovacık köy halkının zeybek gösterisi ile devam edecek festivalde, Ovacık Kavunu, Ovacık Ekmeği ve Ovacık Kelle Peyniri ikram edilecek.

SAKIZ KOYUNU YARIŞMASI YAPILACAK

1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek kortejin ardından halk oyunları gösterisi ve Ovacık köy halkının oynayacağı Ovacık Zeybeği gösterisi yer alacak.

Festivalin ikinci gününde karakteristik bir tür olan Sakız Koyunu'nu yaşatmak amacıyla "En İyi Sakız Koyunu" yarışması düzenlenecek. 'En İyi Sakız Koçu', 'En İyi Sakız Koyunu', 'En İyi Erkek Toklu', 'En İyi Dişi Toklu' olmak üzere 4 kategori altında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verecek. Festivalin iki günü akşamında ise sürpriz bir isim sahne alacak.

"MAVİ VE YEŞİLİ BİRLEŞTİREN OVACIK'I DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme'nin sadece denizi, güneşi ve kumu ile değil, aynı zamanda tarım kenti olma özelliği ile de dünya turizminde yer alacağına vurgu yaparak, "Ovacık verimli toprakları ve tarım yapılan ovaları ile Çeşmemizin kıymetlisi. Üzüm bağları, enginarı, kavun tarlaları ile mavi ile yeşili birleştiren Ovacık'ta bu sene Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'nin 8'incisini düzenliyoruz. Coğrafi işaretli ürünümüz olan kavunumuzu, karakteristik bir değer olan, "Padişah adaklığı" olarak da bilinen Sakız Koyunu'nun en çok yetiştiği bölgemiz Ovacık'ı dünyaya tanıtacağız. Birbirinden renkli görüntülerin olacağı Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalimize tüm İzmirli hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.