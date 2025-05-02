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Otostop çekip arabasına bindikleri kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar

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Gümüşhane'de bir grup üniversiteli yurtlarına gidebilmek için otostop çekti. Yanlarına yaklaşan araba onları kabul etti, yol boyunca muhabbetler edildi. Hatta çocuklar şoföre 'dayı' diye hitap etti. Gerçeği ise arabadan inince öğrendiler, hayatının şokunu yaşadılar.

Gümüşhane'de okuyan üniversite öğrencileri yurtlarına gidebilmek için otostop çekerken bir araç onları almak için durdu.

'DAYI' DEDİKLERİ KİŞİ REKTÖRLERİ ÇIKTI

Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri 'dayı' diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler.

"DAYI REKTÖRÜM"

Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf öğrencisi Kadir rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi.

Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci ise heyecanla yolculuk boyunca 'dayı' diye hitap ettiği rektöre 'Dayı rektörüm' diye hitap edince rektör Yıldız'da dahil olmak üzere herkes kahkahalara boğuldu.

O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

Otostop çekip arabasına bindikleri kişinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadılar
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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