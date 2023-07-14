ÖSYM, Türkiye Yüzyılı bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM, ' Türkiye Yüzyılı' bilinciyle üzerine düşeni en etkin biçimde yerine getirmek için özveriyle çalışmaktadır. ÖSYM, kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edenin hakkını alacağının en büyük teminatıdır; adaletin tesis edildiği yerdir dedi.

ÖSYM'de, 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü nedeniyle konferans düzenlendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve İstanbul Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın katıldığı konferansta, 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı bir video gösterildi. Ardından konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ersoy, 15 Temmuz'da Türkiye'nin devleti ve milletiyle omuz omuza vererek hain girişime karşı koyduğunu belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen direniş ve mücadele tüm dünyaya örnek olmuştur. Tarihin her döneminde şanlı zaferleri bulunan milletimiz, 15 Temmuz'da bunlara bir yenisini eklemiştir. Kahraman milletimiz, tarihinden gelen bilinç ile tanklara, uçaklara, kurşunlara karşı hiç tereddüt etmeden onurlu duruş sergilemiştir. Bu duruş, darbecilere ve emperyalist yapılanmalara vurulmuş bir tokattır. 15 Temmuz, tüm dünyaya karşı dün Çanakkale'de olduğu gibi; ' Türkiye Geçilmez' söyleminin göstergesidir diye konuştu.

Türkiye'nin darbe girişiminden sonra tüm kurumlarıyla birlikte kısa bir zamanda toparlandığını söyleyen Prof. Dr. Ersoy, Yaşanan sürecin ardından başta ÖSYM olmak üzere devletin tüm birimleri sorumluluklarını yerine getirdi. Bu sorumluluklardan en önemlilerinden bir tanesi içinde bulunduğumuz merkez; ÖSYM'dir. ÖSYM, ' Türkiye Yüzyılı' bilinciyle üzerine düşeni en etkin biçimde yerine getirmek için özveriyle çalışmaktadır. Kurum olarak koyduğumuz hedefler ve yakaladığımız başarılar aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet etmektedir; o hedefimiz de büyük Türkiye ve adil bir dünya. ÖSYM, kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edenin hakkını alacağının en büyük teminatıdır. Adaletin tesis edildiği yerdir ifadelerini kullandı.