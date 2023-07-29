ÖSYM'nin Depremzede Kontenjanı Kararı Uygulanmıyor

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) Genel Başkanı Bilal Okudan, ÖSYM'nin verdiği yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılması kararının uygulanmadığını belirterek, "Bu hatadan bir an önce vazgeçerek tercih kılavuzunda düzeltmeye gidilmeli" dedi.

GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 10 Mayıs 2023 tarihli kararında; depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara deprem bölgesindeki illerde bulunan üniversitelere yerleşirken yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdığını fakat 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda bu kararın aksine bir uygulamaya gidildiği dile getirdi. Bunun üzerine kararın olduğu gibi uygulanmasını gerektiğini ifade eden Okudan, tercih kılavuzunda düzeltmeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu hatadan bir an önce vazgeçerek tercih kılavuzunda düzeltmeye gidilmeli"

Yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararının, depremde evlerini, yakınlarını, arkadaşlarını kaybeden gençler için yerinde bir karar olduğunu belirten Okudan, şu ifadelere yer verdi:

"Ancak yayımlanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda bu kararın aksine bir uygulamaya gidildiği anlaşılmıştır. Birçok bölümde ciddi kontenjan düşüşleriyle karşılaşan öğrencilerimiz ve aileleri hayal kırıklığına uğratılmıştır. Örneğin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi'nde kontenjan 231 iken 50'ye düşürülmüş, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanı 200 iken, 123'e düşürülmüştür. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak buradan YÖK'e çağrımızdır, 28 Temmuz'da başlayan 2023 YKS tercih dönemi bitmeden depremden etkilenen öğrencilerimize mağduriyet yaşatmamaları, bu hatadan bir an önce vazgeçerek tercih kılavuzunda düzeltmeye giderek geleceğimizin teminatı gençlerimizin hayallerini ve umutlarını kırmadan gerekli düzenlemeleri yapmasıdır." - ANKARA