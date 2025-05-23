ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlara 13 bin 972 aday katılacak

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı'nın hafta sonu düzenleyeceği 2025 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e- Yökdil 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS 1'inci Dönem) 13 bin 972 aday katılacak.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre; e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler, e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri ve YDUS 1'inci dönem sınavları 25 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Saat 13.45'te başlayacak e-YÖKDİL sınavları için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. YDUS 1'inci dönem uygulaması ise pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav; Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık ana dallarında yapılacak. Adaylara 60 soru için 80 dakika cevaplama süresi verilecek.

'26 ENGELLİ ADAY KATILACAK'

Hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Hafta sonu biri kağıt tabanlı, ikisi elektronik olarak düzenlenecek üç sınava toplam 13 bin 972 aday katılacak. e-YÖKDİL; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde, YDUS ise Ankara'da 2 sınav merkezinde uygulanacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 1163 görevli yer alacak. Sınavlara katılacak gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Bu haktan 19 aday yararlandı. Ayrıca sınavlara 26 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı ve ilgili görevli atamaları gerçekleştirildi. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" dedi.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11.00-13.30 saatleri arasında, pazar günü ise saat 07.00-10.00 ve 11.00-13.30 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.