ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na Sınava Giriş Belgelerini Açtı
ÖSYM, 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden edinebilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.
Açıklamada, 3 Aralık'taki 2023- Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.