ÖSYM Havza'da YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Havza'da Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sınav öncesi, sınav süresi ve sınav sonrası alınacak tedbirler değerlendirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Havza'da Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesi, sınav süresi ve sınav sonrası alınacak tedbirler değerlendirildi.

Nayman, sınavla ilgili gerekli her türlü tedbirin alınacağını belirterek, "Sınava girecek adayların bütün yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli. Gerek belediyemiz, gerekse diğer tüm kurumlarımız sınav için tedbirlerini aldı. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

Toplantıya ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Nüfus Müdürü Ramis Yılmaz ve Havza Meslek Yüksekokulu Özel Kalemi Ayşin Gül katıldı.