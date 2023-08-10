ÖSYM'den yeni İngilizce testi: e-TEP

ÖSYM, İngilizce başarı düzeyinin ölçümü için yeni bir sınav geliştirdi. Şu an test aşamasında olan ve ilk kez denenen e-TEP'in okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini test etmesi hedefleniyor. Öğrencilerin ise dikkatini çeken e-TEP merak konusu oldu. Peki, e-TEP nedir, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Özellikle IELTS ve TOEFL gibi testlerin maliyetlerinin çok fazla olması ve artan kur öğrencileri ÖSYM'nin yaptığı dil sınavlarına çekiyor. ÖSYM tarafından yeni tanıtılan bir diğer sınav ise e-TEP oldu. Öğrenciler şimdi bu sınavı araştırıyor. Peki, e-TEP nedir, nasıl girilir, başvuru ücreti ne kadar, sınav süresi ne kadar ve içeriği nedir? İşte detaylar…

ÖSYM'den YENİ BİR SINAV: e-TEP

ÖSYM Başkanlığı, yabancı dil öğrenimindeki okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteneklerini değerlendiren 'Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi' (e-TEP) adlı yeni bir sınav geliştirdi. Bu sınavın uluslararası alanda geçerliliğini sağlamayı amaçlayan pilot uygulaması, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara Esenboğa'daki sınav merkezinde gerçekleştirildi.

e-TEP SINAV SÜRESİ BELİRLENDİ

Pilot uygulamada, bu sınav için verilen süre 240 dakikadır. Sınavın ilk aşamasında, adayların İngilizce okuma ve dinleme becerileri değerlendirilirken, ikinci aşamada ise İngilizce yazma ve konuşma yetenekleri ölçüldü. Bu sınavın hedef kitlesi, daha önce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 ve üstü puan alan, genel İngilizce seviyesi B2 olan bireyler olarak belirlendi.

YENİ DİL SINAVI e-TEP'İN SINAV İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Bu sınav iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Okuma (Reading) ve Dinleme (Listening) becerilerini değerlendiren aşamadır. Bu bölüm sonrasında 15 dakikalık bir ara verilmektedir. İkinci bölüm ise Yazma (Writing) ve Konuşma (Speaking) becerilerine odaklanmaktadır.

1. BÖLÜM DİNLEME (LISTENING) BÖLÜMÜ

İlk bölüm, Okuma bölümü ile başlar ve beş ayrı bölümden oluşur. Toplam 75 dakika süre verilen bu bölümde toplamda 30 soru yer almaktadır. Her bölümde soru sayısı değişiklik gösterir. İlk okuma bölümünde beş ayrı paragraf bulunmaktadır ve bu bölümde yedi adet çoktan seçmeli (üç seçenekli) soru bulunur. Sorular, okuma parçalarının sırasına göre düzenlenmiştir. Aşağıda yer alan görsel, sınav içeriğini tam olarak yansıtmamakta olup sadece sınav formatı hakkında bilgi vermektedir.

2. BÖLÜM OKUMA (READING) BÖLÜMÜ

İkinci bölümde dört okuma parçası sunulmakta ve her biri için altı soru sorulmaktadır. Bu altı soruda, parçalardaki bilgilerin hangi paragrafta yer aldığına dair eşleştirme yapılmaktadır. Bu eşleştirme işlemi, A, B, C ve D başlıkları altında verilen bilgilerle gerçekleştirilir.

3. BÖLÜM

Bu bölümde, dört paragraf sunulur ve bu paragraflarla ilgili dört soru yer alır. Bu bölümde paragrafların ANA FİKRİ sorulur.

4. BÖLÜM

Dördüncü bölüm, YDS ve YÖKDİL sınavlarından farklı bir soru türü içermektedir. Bu bölümde ekranın sol tarafında yer alan bir paragrafın özeti talep edilir. Ekranın sağ tarafında özette yer alan boşluklar, sağ taraftaki paragraf içinden 1 ya da 2 kelime ile tamamlanır. Aşağıda yer alan görsel, sınav içeriğini tam olarak yansıtmamakta olup sadece sınav formatı hakkında bilgi vermektedir.

e-TEP SINAV ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

Yapılan bu sınav henüz test aşamasında olduğundan sınav ücretinin ne kadar olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak sınav ücretinin YÖK-DİL sınavı ücretlerine yakın olacağı tahmin edilebilir.