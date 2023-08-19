ÖSYM çöktü mü? ÖSYM aday sayfasına neden girilmiyor, ne zaman düzelir?
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2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Yaşanan yoğunluk sonrası ÖSYM sayfasına erişim sorunu yaşanıyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM aday sayfasına neden girilmiyor?
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. YKS tercih sonuçları açıklanması sonrası ÖSYM sayfasına erişim sorunu yaşandı.
ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.
Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte çok sayıda kişi ÖSYM'nin sitesine girmeye başladı. Site, aşırı yoğunluktan dolayı çöktü.
Sistemin yoğunluk azalması sonrası düzeleceği düşünülüyor