ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 YKS'ye giren en yaşlı üniversite adayı Müfit Öner (89) ve en genç aday Sümeyye Gümüş (15) ile bir araya geldi. Ersoy, adayları makamında ağırlayarak sohbet etti ve hediye takdim etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, en yaşlı ve en genç üniversite adayları ile buluştu

ÖLÇME, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren en yaşlı üniversite adayı Müfit Öner (89) ve en genç aday Sümeyye Gümüş (15) ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS'ye Keçiören Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi'nde giren Müfit Öner ve Cizre Ahmet El-Cezeri Ortaokulu'nda giren Sümeyye Gümüş'ü makamında ağırladı. Ersoy, belli bir yaştan sonra insanların okumaktan ümidini kestiğini belirterek, azminden ötürü Müfit Öner'i tebrik etti. Öner, sınava girme sebebinin gençleri anlamak olduğunu söyledi. 'Sınav nasıl geçti' sorusu üzerine, "İyi geçti diyemeyeceğim; çünkü 2 saat uykuyla sınava girdim" dedi. Öner, daha önce Frankfurt Üniversitesi'nde dünya dış ticareti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de (İTÜ) inşaat mühendisliği öğrenimi gördüğünü, annesinin rahatsızlığı nedeniyle İTÜ'deki bölümünü yarıda bıraktığını söyledi.

Ersoy, her iki üniversite adayıyla fotoğraf çektirdikten sonra hediye takdim etti.

Görüntü dökümü:

- Kabul

- Ersoy'un adaylar ile sohbeti

- Hediye takdimi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,