ÖSYM Başkanı Ersoy: 25 Ağustos'ta KPSS sonuçlarını ilan edeceğiz

KAMUDA işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.

Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'nci oturumu Ankara'da başladı. Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete teslim etti.

ÖYSM olarak amaçlarının kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı ve adil bir şekilde yerleştirmek olduğunu belirten Ersoy, "Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınavın tamamı itibarıyla 2 milyon 200 bin civarında aday bu sınava başvurdu. 25 Ağustos civarlarında da ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz ve adaylarımızı beklemiş olduğu sonuç sonrasında da devletimizin kurumlarının talebi üzerine tercih ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun, adaylarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan sınavın hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturumu ise saat 15.45'te başlayacak. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'ncü ve son oturum 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak ve 2023-KPSS süreci son bulacak.