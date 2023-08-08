Üye Girişi
Haberler

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS Tercih Süresinin Sonuna Dikkat Çekti

Eğitim Haberleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı. Ersoy, sosyal medya hesabından, 'Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim.' mesajını paylaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.

Ersoy, sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Eğitim

Bayram Ali Ersoy Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title