ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan Sınav Tarihleri Açıklaması
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer sınavların tarihlerini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim