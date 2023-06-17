YKS'ye geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar 09.00'dan itibaren binalara alınmaya başladı. Görevliler adayların kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederken, güvenlik görevlileri ise üst araması yaptı. Adayların, toka, küpe, saat, cep telefonu ve anahtarlık gibi eşyaları alınmadı. Kent merkezindeki Fakıuşağı Mahallesi'nde okullar bölgesinde sınav telaşı yaşandı. Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişirken, bazıları ise geç kaldı. Saat 10.00'da bina kapıları kapatılarak içeriden kilitlendi. Geç kaldığı için sınava alınmayan bir öğrenci, sınav giriş belgesini yırtarak okul kapısından ayrıldı. Osmaniye Belediyesi sınavların yapılacağı okulların önüne stantlar kurarak, velilere bayram kömbesi, meyve suyu ve su ikramında bulundu. Bazı veliler ise okul önlerindeki banklarda oturarak, sınavın bitimine kadar bekledi.