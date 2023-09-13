Osmaniye'de okul servislerine denetim yapıldı

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından il genelindeki okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik ve asayiş timleri tarafından il genelindeki okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi niyetlenirken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

Ekipler denetimde 210 araç ve sürücünün evrakları kontrol etti. - OSMANİYE