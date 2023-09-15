Osmaniye'de Okul Önlerinde Narkotik Uygulamaları Devam Ediyor

Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde narkotik uygulamaları devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okul önlerinde öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların buralardan engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Motosikletli narkotik timleri, okul çevrelerinde yaptıkları uygulamada şüpheli şahıslara yönelik üst araması ve kimlik kontrolü yapıyor.