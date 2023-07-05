Osmaniye'de LGS Türkiye Birincileri Ödüllendirildi

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, 500 tam puan alarak Liselere Geçiş Sınavı'nda ( Lgs ) Türkiye birincisi olan Özel Bilge Atabey Ortaokulu öğrencisi Aybars Usta, Osmaniye Özel İstek Ortaokulu öğrencisi Ayşe Kübra Şamasas ve Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Boğatekin'i ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri eşlik etti. LGS Türkiye Birincileri Aybars Usta, Ayşe Kübra Şamasas ve Yusuf Boğatekin'i tebrik ederek, ödüllerini veren Vali Erdinç Yılmaz, daha sonra öğrenciler, öğretmenler ve aileleri ile bir süre sohbet etti. Vali Erdinç Yılmaz yaptığı konuşmada, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, 'LGS'de tam puan alan sevgili öğrencilerimiz gösterdikleri başarıyla hepimizi gururlandırdılar, tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. 40 öğrencimizin de sadece 1 yanlışı var. 6 Şubatta asrın felaketini yaşadık, bu depremin ağır koşullarına rağmen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz ekibiyle beraber, öğretmenlerimiz gerçekten olağanüstü bir gayret gösterdiler. Bu gayretlerin bu başarıda etkisi olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için olağanüstü bir gayret gösterildi. Bu gayrette tabii ki öğrencilerimizin ailelerinin çok değerli katkıları olduğuna da inanıyorum. İnşallah eğitimdeki yükselişimizi devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte başarımızı daha artıracağımıza inanıyorum. Geleceğimizin eğitimde olduğuna inanıyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımız ne kadar başarılı olursa milletimiz, ülkemiz, devletimiz gelecekte çok daha güçlü olacağız, çok daha mutlu olacağız. Bu başarıya katkı sağlayan başta İl Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenleri, aileleri ve bu başarıyı gerçekleştiren kahraman çocuklarımızı kutluyorum' dedi. (DHA)