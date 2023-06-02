Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu. Müzik dinletisinin ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu. Müzik dinletisinin ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kadirli Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahir Tarhan, etkinlikte, örgün eğitim dışında bireylerin ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik düzenlenen kurslara her yıl ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Yıl boyunca birbirinden önemli kursları açarak gençlere ve kursiyerlere önemli katkılarının olduğunu dile getiren Tarhan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ve diğer ilgililer katıldı.