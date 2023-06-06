Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılışına katıldı. Halk Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarıyla Türkiye'de üçüncü olduğunu aktaran Yılmaz, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarıyla Türkiye'de üçüncü olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu başarı gerçekten büyük bir gayretin, sistemli ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Osmaniye olarak Allah'ın izniyle her alanda yeter ki çalışalım, yeter ki inanalım hep ilk üçte yer alacağımıza inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.