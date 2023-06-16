Osmaniye'de 136 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Osmaniye'de 136 bin öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı. Vali Erdinç Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin karnelerini dağıttı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Osmaniye'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 136 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak sınıflara girerek öğrencilerin karnelerini dağıttı.Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de 136 bin öğrencinin bu dönemde eğitim öğretim hizmetinden yararlandıklarını belirterek, "Bu dönem asrın felaketini yaşadık. Bundan çocuklarımız, okullarımız da etkilendi. En az etkilenecek şekilde gayret gösterdik. Başta Milli Eğitim Müdürümüz, yöneticiler, öğretmenlerimiz gerçekten olağanüstü bir gayret gösterdi. Çocuklarımızın eğitim öğretimine eksikliklerinin tamamlanması açısından bu çalışmalar önemliydi. Bunları da yaptılar" diye konuştu.