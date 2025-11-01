Ortaokul öğrencileri, doğa ile kültür arasındaki bağı keşfetti

İZMİR'de ortaokul öğrencileri, 'Doğadan Yaşama Somut Olmayan Kültürel Miras' (SOKÜM) projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle doğa ile kültür arasındaki bağı, atölye çalışmalarıyla keşfetti. 5 gün süren proje boyunca öğrenciler, doğadan ilham alan sanatsal, bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerini deneyimledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle SOKÜM projesi hayata geçirildi. Proje, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Necati Özcan tarafından yönetildi. İzmir'in farklı ilçelerindeki 18 ortaokuldan seçilen 30 öğrenci, doğayla kültür arasındaki ilişkiyi çeşitli etkinliklerle gözlemledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Menemen'deki açılış programıyla başlayan etkinlikler, EÜ, Kemalpaşa Nazarköy, Ödemiş Birgi ve Konak Şehit Ömer Halisdemir BİLSEM'de devam etti.

ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL NESNELER ÜRETTİLER

Öğrenciler, Gölcük Yaylası'nda efsaneleri drama etkinlikleriyle canlandırdı. Kemalpaşa'da Kazak çadırında Şemsigül Jakupova'nın dombra performansı izlendi. Ayrıca katılımcılar, 'Tinkercad ile 3D SOKÜM Unsuru Tasarımı' atölyesinde nazar boncuğu, kopuz ve doğa motiflerinden esinlenerek üç boyutlu dijital nesneler üretti. 'Kök Boya Üretimi' atölyesinde geleneksel boyama tekniklerini uygulayan öğrenciler, doğadan elde edilen renklerin ekolojik önemini öğrendi. 'Zeytin Ağacı Ekolojisi' atölyesinde ise zeytinin doğadaki rolü ve kültürel değeri üzerine uygulamalı eğitimler yapıldı.

'DOĞA VE KÜLTÜR' TEMALI GAZETE TASARLADILAR

Öte yandan 'Doğayı Koruyan Masallar', 'Halk Takvimi', 'Karagöz', 'Tezhip', 'Nazar Boncuğu', 'İpek Böcekçiliği' ve 'Dokuma' gibi farklı atölyelerde de doğadan ilham alan üretim süreçleri gerçekleştirildi. Projenin son gününde öğrenciler, etkinlik boyunca çektikleri fotoğraflarla 'doğa ve kültür' temalı bir gazete tasarımı hazırladı.

'DOĞAYI ANLAMAK, KÖKLERİMİZİ ANLAMAKTIR'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, projenin eğitimde doğayla bütünleşmenin güzel örneklerinden biri olduğunu belirtip, "Doğayı anlamak, köklerimizi ve kültürümüzü anlamaktır. Toprağın rengini, suyun sesini, rüzgarın dilini duyan bir çocuk, geleceği daha yaşanabilir bir dünya haline getirir. Bu projeyle öğrencilerimiz doğa ile düşünmeyi, kültürle üretmeyi ve insanla bütünleşmeyi öğrendiler" diye konuştu.

'EKOLOJİK BİLİNCİ KENDİ ELLERİMLE DENEYİMLEMEK UNUTULMAZDI'

Bornova Kavaklıdere Şehit Yiğit Şahan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Sukeyne Aygün (13), "Bu projede yer almanın gururunu yaşadım. Çömlek, nazar boncuğu, karagöz ve drama etkinlikleriyle kültürel değerlerimiz ile doğa arasındaki bağı keşfettik. Ekolojik bilinci kendi ellerimle deneyimlemek unutulmazdı. TÜBİTAK'a, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

'KÜLTEREL MİRAS KONULARINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'

Konak Güzelyalı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Noyan Kutlu Sönmez (13) ise "5 günde birçok yeni bilgi öğrendik. Hem oynadık hem öğrendik. Doğa ve kültürel miras arasındaki bağı uygulayarak öğrenme fırsatı bulduk. Üniversite hocalarımızdan iklim krizi ve kültürel miras konularında çok şey öğrendik. Doğaya ve Türk kültürüne bağlılığım daha da arttı" diye konuştu.