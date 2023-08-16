Girişimci kadınların el emeklerini sergilediği, müzik dinletileri, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerin olduğu 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' 19 ve 20 Ağustos'ta düzenlenecek.

Girişimci kadınların el emeklerini sergilediği, müzik dinletileri, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerin olduğu 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' 19 ve 20 Ağustos'ta düzenlenecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaratıcılığın ve emeğin izlerini taşıyan ürünlerle dolu bir yaz etkinliği hemşehrilerimizi bekliyor" dedi.

Girişimci kadınlara destek olmak ve vatandaşların keyifli vakit geçirmesi amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği' aynı heyecan ve enerji ile kaldığı yerden devam edecek. Şenlik 19 Ağustos Cumartesi ve 20 Ağustos Pazar günü yapılacak. Etkinlikler saat 19.00'dan 23.00'e kadar devam edecek.

Ornaz Vadisi'nin serin havasında gerçekleştirilecek şenlikte, el emeği ürünlerin sergilenecek. Etkinlikte; 150 stant, konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Şenliğe gelen vatandaşların eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiklerini belirten Başkan Doğan, "Yaz aylarında sıcaktan bunalan ve çeşitli aktivitelerde bulunmak isteyen hemşehrilerimiz ile girişimci kadınlarımız için düzenlediğimiz Ornaz Vadisi Yaz Şenliğimizi bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimiz hem eğlenecek hem de girişimci kadınların el emeği ürünlerini inceleme ve satın alma fırsatı bulacak. Ornaz Vadisi'nde düzenlemiş olduğumuz bu güzel etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.