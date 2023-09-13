Orhangazi'de okul müdürü öğrencinin ablası tarafından darbedildi

Orhangazi ilçesinde Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın, bir öğrencinin ablası tarafından makamında darbedildi. Müdür Bağın, darp raporu alarak polise şikayetçi oldu. Eğitim sendikaları ise saldırıyı protesto etmek için okul önünde basın açıklaması yapacak.

Orhangazi ilçesinde Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın makamında bir öğrencinin ablası tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, bir 9. sınıf öğrencisinin ablası Z.Y, müdür Bağın'ın makam odasına girdi. Z.Y. bir süre sonra Bağın'a hakaretler edip saldırdı. Odadaki müdür yardımcısının araya girmesine rağmen müdürü darbeden Z.Y. güçlükle buradan uzaklaştırıldı.

Orhangazi Devlet Hastanesinden darp raporu alan Bağın daha sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne giderek Z.Y'den şikayetçi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ile liseye giderek müdüre geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diğer yandan, Orhangazi'deki eğitim sendikalarının temsilcilerinin yarın okul önünde saldırıyı protesto ederek basın açıklaması düzenleyeceği belirtildi.