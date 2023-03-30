Kar yağışının mart ayına rağmen etkisini göstermesi ile birlikte Ordu okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Öğrenciler Ordu bugün okullar tatil mi, değil mi merak ediyor ve bu sebeple internet üzerinde Ordu okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Ordu okullar tatil mi? Ordu bugün okullar tatil mi, değil mi? Hangi illerde okullar tatil? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

Ordu okullar tatil mi? Sorusu, özellikle kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte Ordu okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Ordu okullar tatil mi? Ordu bugün okullar tatil mi, değil mi? Hangi illerde okullar tatil? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisi gösterdiği illerde eğitim öğretime ara verildi. Buzlanma ve soğuk havanın etkisi gösteren illerde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime bu nedenle ara verildi.

ORDU'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DEĞİL Mİ 2023?

Ordu'da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi. İşte 30 Mart okulların tatil olduğu o iller;

Gümüşhane

Van

Yozgat

Nevşehir

Sivas

Bayburt

Samsun

Muş

Erzincan

Giresun

Belirtilen illerde yapılan resmi açıklamalar dahilinde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.