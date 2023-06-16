Ordu'da 11 ikiz aynı okulda karnelerini aldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda eğitim alan 11 ikiz, karnelerini aldı. Okul müdürü Tuncay Topal, ikizlerle ilgili özel bir çalışma yaptıklarını belirtti. İkizlerin birbirinden etkilenen çocuklar olduğunu söyleyen Topal, amaçlarının ikizlerin sorun olmadan eğitimlerini tamamlamaları olduğunu ifade etti.