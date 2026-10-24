Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ Veteriner Fakültesi'nde anatomik modeller üç boyutlu baskıyla üretiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ Veteriner Fakültesi'nde anatomik modeller üç boyutlu baskıyla üretiliyor Haber Videosunu İzle
OMÜ Veteriner Fakültesi'nde anatomik modeller üç boyutlu baskıyla üretiliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OMÜ Veteriner Fakültesi'nde hayvanların anatomik yapıları üç boyutlu baskı teknolojisiyle fiziksel modellere dönüştürülüyor. Laboratuvarda üretilen modellerle öğrencilerin anatomi dersinde zor bulunan yapıları yakından incelemesi ve uygulamalı eğitimden yararlanması hedefleniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi'nde üç boyutlu baskı teknolojisiyle hayvanların anatomik yapıları fiziksel modellere dönüştürülüyor. Laboratuvarda üretilen modellerle öğrencilerin anatomi derslerinde öğrendikleri yapıları daha yakından incelemeleri ve uygulamalı eğitim imkanlarından yararlanmaları hedefleniyor.

OMÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda 6 yıldır araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kurt, laboratuvarda veteriner anatomi eğitiminin yanı sıra bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalar da yürüttüklerini söyledi. Laboratuvarda gerçek anatomik modellerin üç boyutlu tarayıcılar, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), fotogrametri ve dijital modelleme teknikleriyle dijital ortama aktarıldığını belirten Kurt, öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı veya daha yakından incelemesi gereken anatomik yapıların fiziksel baskılarının üretildiğini ifade etti.

Gerçek anatomik materyallere erişimde zaman zaman zorluk yaşandığına dikkat çeken Kurt, "Zor bulunan anatomik yapılara erişim sıkıntısı yaşıyoruz. O noktada üç boyutlu baskı bizim için kurtarıcı bir rol oynuyor. Buradan çok sayıda üretim yaparak öğrencilerimizin daha iyi imkanlara sahip olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin bu teknolojik alanda da kendilerini geliştirmelerini istiyoruz" dedi.

Laboratuvarın farklı bilimsel araştırmalar için de altyapı imkanı sunduğunu kaydeden Kurt, yürüttükleri çalışmalar kapsamında faydalı model ve patentlerinin bulunduğunu belirtti.

Üretimlerin ihtiyaca göre farklı boyut ve ölçeklerde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Kurt, "Bir köpek iskeletinden bir makine parçasına kadar ihtiyaç duyulan herhangi bir şeyi modelleyebiliyor ve üretimini gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

Kurt, laboratuvarın kurulmasına katkı sağlayan OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOP) koordinatörlüğünde görev yapan akademisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Esnafın duyurusu yetti: Küçük bir jest bir anda kontrolden çıktı

8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi