OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Samsun'da Açıldı

Samsun'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü çerçevesinde temelleri oluşturulan OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıldı.

Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte, Atakum ilçesindeki eski Garip Zeycan Fen Lisesinin tadilat gören binasındaki OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 120 öğrenci dersbaşı yaptı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Samsun'da 54 okulda 23 binin üzerinde meslek lisesi öğrencisinin eğitim göreceğini belirtti.

OMÜ ile işbirliğinde kurulan okulun, üniversitenin akademik birikiminden de en üst düzeyde istifade edeceğini vurgulayan Karagöz, "Bu kıymetli okulun kazandırılmasında emeği geçen herkese ve Rektörümüze gönülden teşekkür ediyorum. Hem 2023-2024 eğitim öğretim yılı hem de bu güzel okulumuzun öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da üniversitelerin sanayiyle işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu alanda Türkiye'de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden sonra ikinci lise olduğunu söyleyen Ünal, "Ümit ediyorum bundan sonraki çalışmalarda da model olacak. Hem Samsun'a hem bölgemize hem de ülkemize güçlü katkılar sağlayacak bir eğitim modeli gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Bu okulda ara eleman değil lider takımlar yetişmesini amaçladıklarını aktaran Ünal, "Bizim buradaki beklentimiz, talebimiz teknolojiyi üreten, ürettiği teknolojiyle de sektöre kan pompalayan, sektörü yöneten, sektörü yönlendiren birey yetiştirmek. Asla ara eleman ifadesini kullanmıyoruz. Burada kastedilen ara eleman değil çünkü burada kastedilen lider takım. Beyin takımını üretmeyi amaçlıyoruz. Üniversite olarak üzerine hayal kurduğumuz bir proje." ifadelerini kullandı.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 216 öğrenci kapasitesi olduğunu ve öğrencilerin okulun yanında bulunan pansiyonda kalabileceğini bildirdi.

Bu yıl lisede 120 öğrencinin eğitim göreceğine belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Okulumuzda 20 derslik, 7 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 çok amaçlı salon bulunuyor. 108 kız 108 erkek kapasitesine sahip. Okulumuzda, bilişim teknolojileri alanında yazılım geliştirme ve ağ işletmenliği bölümü, motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar bölümü, elektrik-elektronik teknolojisi alanında savunma elektronik sistemleri bölümü, siber güvenlik alanında siber güvenlik bölümü ve uçak bakım alanında ise uçak elektroniği bölümü yer alıyor. Bu okulun Samsun'un eğitim alanındaki başarısına katkı sağlayacağına inanıyor, yeni öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Hep birlikte, Samsun'un geleceğini daha aydınlık bir yere taşıyacağımıza inanıyorum."

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı öncülüğünde, protokol üyeleri ve velilerle kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri derslikleri gezdi.