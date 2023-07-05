OMÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi mezunları için düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. Törene, Çarşamba Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve öğretim görevlileri de katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Çarşamba ilçesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, fakültenin 2013 yılında açılarak eğitim öğretime başladığını, 7. dönem mezunlarını verdiğini belirterek, mezun olan 220 öğrenciye hayatlarında başarılar diledi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise fakülteye ve öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kapımızı her zaman açık tuttuk. Öğrencilerimize öğrencilik hayatlarında, uygulamalarında ve projelerinde destek olmaya çalıştık. Öğrencilerimiz göz bebeğimizdir. Mezun öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hayatın esas zorluğu şimdi başlıyor. Ancak şu bir gerçek ki azmin önünde hiçbir şey duramaz. Azmettikten sonra her şeyi başarabilirsiniz." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Törene Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ile öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.