Kimi telefondan mesaj atmak için kimi de okula gönderilmediği için okuma yazma öğreniyor

Okuma yazma kursu kadınlara umut oldu

Kimi telefondan mesaj atmak için kimi de okula gönderilmediği için okuma yazma öğreniyor

YOZGAT - Yozgat'ta çeşitli sebeplerle eğitimlerine devam edemeyen ve yaşları 30 ila 70 arasında değişen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılarak okuma yazma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezinde ekim ayında açılan birinci kademe okuma yazma kursu yoğun ilgi görüyor. Bireylerin toplumsal hayata katılımlarını sağlamak maksadıyla açılan okuma yazma kursuna özellikle yaşları 30 ila 70 arasında değişen kadın katılıyor. Bu yıl açılan okuma yazma kursuna katılan 56 kursiyerin kimi ilkokul eğitimine hiç başlamamış kimi de başladıkları eğitimini çeşitli nedenlerle yarı da bırakmış. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta birçok noktada zorlanan kadınlar, yaşadıkları sorunlarla baş edebilmek için okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. Günlerinin bir bölümünü ev işleriyle, diğer bölümünü de kursta geçiren kadınların azmi ve gayreti de takdir topluyor.

Büyük oranda kadınların tercih ettiği okuma yazma kursunun ilk etabını bitiren kursiyerler, ikinci kademe okuma yazma kursuna da devam ederek, ilkokul diplomasına eş değerde belge almaya hak kazanabiliyor.

"Okuma yazma bilmediğim için yıllarım boşa gitti"

Fransa'da yaşayan ve zaman zaman memleketi Yozgat'a gelen 70 yaşındaki Zeliha Bağcı, halk eğitim merkezinde okuma yazma kursuna katılma kararı aldığını söyleyerek, "Okuma yazmayı bilmiyorum. Üç yaşında öksüz kaldım. Annem yoktu. Bizim köyümüzde okula kız çocuğunu göndermiyorlardı. O yüzden okula gidemedik. Evlendim, Ankara'ya gittim. Oradan Fransa'ya gittik. Fransa'da da çok zorluklar çektik. Dil bilmiyorduk. Okumuşluğum yoktu. Bir şey almaya kalkışsam, üstünü okuyup da alamıyordum. Birilerini yanımda götürüyordum. Bu zamana kadar okuyamadım. Çok istedim okuyayım diye ama demek ki kısmet bu seneymiş, o yüzden 30-35 senem boşa gitti. Kendi işimi kendim yapıyordum. Beş yaşında çocuk gibiyim, yani yeni doğmuşa döndüm. Okuma yazma öğreniyoruz. Buranın çok fazla faydasını gördüm." dedi.

"Çocuğumun eğitimine katkı da bulunmak için kursa geliyorum"

4 yaşındaki oğlunun eğitimine katkı da bulunabilmek için okuma yazma kursuna geldiğini söyleyen 46 yaşındaki Neziha Peksert ise, "Benim de hayallerim var, iş yeri açmak. Okuma yazma zorluğu çeken hanımlara örnek olmak istiyorum. Bir kadın ayakta durabilir diye düşünüyorum. Durması da gerekiyor. Çünkü her zaman anne, baba, eş, arkadaş, dost yanında olamıyor. Ben depremde bunu daha çok iyi anladım. Çünkü bir an da hiç kimsen olmuyor, tek başına kalıyorsun. Ben oğlumun eğitimine katkı da bulunmak ve üniversite hayalimi gerçekleştirmek için okuma yazma kursuna geliyorum" diye konuştu.

Çocuklarına mesaj göndermek için ter döküyor

Babasının kendisini okula göndermediğini söyleyen 48 yaşındaki Elif Solmaz, "Başarmayı istiyorum. Hedefim okuyup yazmak. Hep okuyup yazmak istiyorum. Ondan sonra çocuklarıma mesaj göndermeyi, mesaj yazmayı, onların gönderdiğini heceleyerek okuyorum ama şuan yazamıyorum. Alış veriş yapmaya gittiğim de çok zorluk çekiyordum. Herkese de soramıyorum çekiniyorum, o yüzden herkesin okuma yazma öğrenmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Mevcut 56 aktif kursiyerimiz var"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy ise şu an da okuma yazma kursuna katılan aktif 56 kursiyerin bulunduğunu söyleyerek, "Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu vermekteyiz. Mevcut şu an da 56 aktif kursiyerimiz var. 10'un üzerinde de öğretmenimiz okuma yazma kursu vermektedir. 14 yaşını bitirmiş, okuma yazma öğrenmemiş veya okulu yarıda bırakmış bütün vatandaşlarımız kurumumuza gelerek okuma yazma öğrenebilir, kurslarımıza başvurabilirler. Okulumuzun sınıflarının dışında da tahsis edilen diğer eğitim kurumlarında da kursları verebilmekteyiz. Bir kişi dahi olsa öğretmen gönderebilmekteyiz. Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursumuz yaklaşık 160 saat sürmekte ve birinci kademe eğitim sertifikası verilmektedir. Eğer isterlerse ikinci kademe eğitim sertifikası için de 220 saatlik ayrıca üst kademe kurslarına da devam ederek ilkokul mezunu diploması seviyesinde geçen sertifikalarımız almaktalar." dedi.