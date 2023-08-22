Okulu uzayan öğrencilerin yurtlarda kalması için çalışmalar yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, okulu uzayan öğrencilerin yurtlarda kalamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Onunla ilgili çalışacağız' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, okulu uzayan öğrencilerin yurtlarda kalamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onunla ilgili çalışacağız" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından İHA'nın sorularını yanıtladı. Bak, okulu uzayan öğrencilerin yurtlarda kalamamasına ilişkin soruya, "Onunla ilgili çalışacağız. Ama yasamızda şöyle bir durum var. Öğrenci belirlenen süre içerisinde okulunu bitirecek" yanıtını verdi. - ANKARA