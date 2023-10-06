Yeni dönemin başlamasının ardından öğrenciler 2023-2024 eğitim döneminin ne zaman sona ereceğini Okulların kapanmasına kaç gün var? Sorusu ile internet üzerinde araştırmakta. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (6 Ekim) Sayaç ve kalan süre ne kadar? 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Okulların kapanmasına kaç gün var? Sorusu, okulların açılması ile birlikte birçok kez gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okulların ne zaman, hangi tarihte kapanacağı öğrenciler tarafından Okulların kapanmasına kaç gün var? Sorusu ile arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (6 Ekim) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023 – 2024 Eğitim dönemi 14 Haziran 2024 Cuma günü son bulacak. Bugünün tarihinin 6 Ekim 2023 olması nedeniyle okulların kapanmasına tam olarak 253 gün bulunuyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 14 Haziran 2024 Cuma günü 2023 – 2024 Eğitim dönemi sona erecek. Fakat bu durum özel faktörlere bağlı olarak ertelenebilir veya değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz yıllar pandemi döneminin başlaması ile birlikte hep beraber bu durumu şahit olmuştuk. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024'te sona erecek. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında 'Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu.