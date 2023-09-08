Okulların Açılmasıyla Kırtasiye Ürünlerinde Fiyat Artışı Yaşanıyor

11 Eylül'de okullar açılıyor, veliler son alışverişini yapıyor. Kırtasiyeciler, merdiven altı ürünlere dikkat çekerken, kırtasiye ürünlerinde fiyat artışının yüzde 100'ü bulduğunu ifade ediyor.

İlkokul ve 9'uncu sınıf öğrencileri 4 Eylül itibariyle okula başlamıştı. Tüm kademeler için de okullar 11 Eylül'de açılıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin de kırtasiye alışverişi başladı. Kırtasiyeciler, merdiven altı ürünlerin sağlıksız oluşuna dikkat çekti.

Öte yandan kırtasiye ürünlerinde geçen seneye göre yüzde 100'ün üzerinde artış görülüyor. Veliler, kırtasiye ürünlerinin bir kısmında tasarruf yapabilmek için geçen seneki ürünleri kullanıyor.

"Geçen yıla göre fiyatlar 2-3 kat arttı"

Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışıyla ilgili konuşan Kırtasiyeci Kenan İnce, "Geçen yıl ile bu yıl arasında 2-3 kat fiyat farkı yaşanıyor. Hem dolar bazlı hem de hammadde bazlı yükselişler söz konusu. Bu durum raflara yansıyor. Geçen yıl 25 liraya sattığımız defterler bu yıl 50 lira civarında satılıyor. 600 liraya sattığımız çantalar bu yıl 1500 liradan satılıyor" dedi.

"Okula yeni başlayacak birinci sınıf öğrencisinin alışverişi çanta dahil 4-5 bin lirayı bulabilir" diyen İnce, "Veliler, bu durum karşısında fiyat araştırması yapıyor. Geçen yıla göre satışlarda da düşüş var. Haftaya satışlar biraz daha artar" diye konuştu.

"Merdiven altı üretilen ürünlerden uzak durulmalı"

Merdiven altı yerlerde üretilen ürünlerden uzak durulması gerektiğinin de altını çizen İnce, "Veliler boya alırken markalı olanları tercih etsinler. Defterlerde ise yaprak kalitesine dikkat etsinler. Merdiven altı üretilen boyalardan uzak dursunlar. Her veli ürünün sağlıklı olup olmadığına bakmıyor ancak bakan veliler de kaliteli ürün araştırması yapıyor" ifadelerini kullandı.

Velilerin eski ürünlerini uzun süre kullanarak tasarruf sağladığını da dile getiren İnce, "Veliler eski çantalarını onararak veya iki yılda bir değiştirdiği çantayı biraz daha kullanarak tasarruf sağlıyor. Bazı veliler ucuzluğundan dolayı internet üzerinden kalitesiz ürünler de alabiliyor. Veliler bilindik markaların ürünlerini kullanırlarsa sağlık açısından daha iyi olacaktır" dedi. - İSTANBUL