Okullarda yeni eğitim yılı başladı

Emre Can URAN / İSTANBUL İLKOKUL, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okullarındaki törenlerin ardından derse başladı.

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. Ülkenin dört bir yanında, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen milyonlarca öğrenci, töreninin ardından sınıflarında derse başladı. Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti.

"SABAHI ZOR ETTİ"

Veli Gülsüm Akkuşlar, "Çok heyecanlıyız, ilk günü diye ona katıldık. Öğrencim 14 yaşında, 9'ncu sınıf öğrencisi, yeni başladı. Kendisi çok heyecanlıydı, doğru düzgün uyuyamadı bile. Sabahı zor etti, biz de onu bekliyoruz şimdi yarım saatten fazla oldu tören başlayalıö dedi. 9'ncu sınıf öğrencisi velisi Sebahattin Yılmaz, "Öğrencim 9'ncu sınıf, o da heyecanlı biz de heyecanlıyız. Okula da çok bakamadık, öğlen tekrar geleceğim, henüz ilk günüö ifadelerini kullandı.