- Okullar açıldı, kırtasiyeciler hazırlıklarını tamamladı

MARDİN - Mardin'de, kırtasiye işletmecileri okulların açılmasıyla hazırlıklarını tamamlayıp uygun fiyata müşterilerini bekliyor.

Kırtasiye işletmecisi Bülent Coka, öğrencilerde ve öğretmenlerde tatlı bir heyecan olduğunu belirterek, bütün müşterilerin küçük esnaf olarak 7-24 12 ay boyunca hazır olduklarını söyledi.

Maddi durumu olmayan öğrencilere de yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Coka, "Fiyatlarımız zincir marketlerden daha uygun. Bunun için hem sağlık hem de uygun fiyat için bize gelmelerini öneriyoruz. Öğretmenlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek fotokopileri olsun gerek kitap konusunda yardımcı oluyoruz. Kırtasiye malzemesi konusunda baktıkları zaman bize gelip bizden de fiyat almalarını istiyoruz" dedi.