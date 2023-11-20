Okul önlerinde öğrenci güvenliği denetimi yapıldı

BİR haftalık ara tatilin sona ermesiyle eğitim öğretim başladı. Okulların başlaması ile birlikte, okul önlerinde öğrencilerin güvenliğine yönelik denetim yapıldı. Şişli ve Kadıköy ve Esenyurt'ta yapılan denetimlerde şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

BİR haftalık ara tatilin sona ermesiyle eğitim öğretim başladı. Okulların başlaması ile birlikte, okul önlerinde öğrencilerin güvenliğine yönelik denetim yapıldı. Şişli ve Kadıköy ve Esenyurt'ta yapılan denetimlerde şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir haftalık ara tatilin sona ermesi nedeniyle öğrencilerin güvenliğine yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Şişlideki denetim Şişli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde yapıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlere Şişli Çocuk Büro Amirliği, Şişli Mobil Okul Timi, Şişli Okul Polisi, Trafik ekipleri destek verdi.

ŞÜPHELİ KİŞİLERE GBT YAPILDI

Ekipler, okul çevresi ve parklardaki kişilerin tek tek kimliklerini kontrol edip herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının sorgulamasını yaptı. Okul önlerinden geçen ve şüpheli görülen motosikletler de durdurularak denetlendi. Okul yakınında alkol alan iki kişi uyarılarak ceza yazıldı.

KADIKÖY VE ESENYURT'TA DA DENETİM VARDI

Kadıköy'de yapılan denetimlerde de okul çevresindeki şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması yapıldı. Araçlar durdurularak denetlendi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt Erdoğanlar Ortaokulu çevresinde de denetim yapıldı. Denetime, Mobil Okul Tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırın ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekiplerin okul önlerindeki denetiminin farklı noktalarda gün boyu devam edeceği öğrenildi.