Okul öncesi eğitimde velilerin dikkat etmesi gereken hususlar

Okul öncesi eğitimin, çocukların gelişim sürecini hızlandırdığına dikkat çeken Yörük, "Okul öncesi eğitim, bireyin gelişiminin temelini oluşturur. Çünkü sosyal, duygusal, psikomotor, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı yaş aralığına denk gelir. Bu durumun farkında olan pek çok ebeveyn, anaokulu seçiminde özen göstermekle birlikte bazı hususlarda kararsızlık yaşayabiliyor" dedi.

"EĞİTİM YAPILAN BİNALARIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMASI VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMASI ŞART"

Velilerin eğitim kurumunu seçerken göz önünde bulundurması gereken kriterlerin ilk sırasında okulun fiziksel şartlarının uygunluğunun geldiğini söyleyen Yörük, "Okulun doğal afet, yangın gibi çeşitli senaryolara karşın güvenlik önlemlerini almış olması gerekiyor. Binanın deprem yönetmeliğine uygun olması da kritik bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÇOK YÖNLÜ HAZIRLANMALI"

En önemli başlıklardan bir diğerinin de çocukların gelişimini çok yönlü destekleyecek şekilde hazırlanmış eğitim öğretim programlarının olduğunu belirten Yörük, "Bu programlar da yabancı dil eğitimi, spor ve sanatsal faaliyetlerle desteklenmeli ve okul öncesi eğitimi dönemindeki çocukların gelişimlerinin, öğretmenler tarafından etkili şekilde takip edilebilmesi için sınıfların kalabalık olmaması gerekir. Buna bağlı olarak ebeveynler, anaokulu seçerken sınıftaki öğrenci sayısına da dikkat etmeli" dedi.

"GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ HİZMETLER VERİLMELİ"

Bir anaokulunda psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin bulunması gerektiğinin altını çizen Yörük, "Çocukların gelişimlerinin takip edilmesi ve veliye düzenli olarak bilgi verilmesi süreç için önemli bir basamakken; kurumların, çocuğun beslenmesi gibi konularda da hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bunun için uzmanlarca hazırlanan sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik edecek programlar uygulanması şart. Anaokullarında yeterli sayıda donanımlı uzman ve destek personelinin bulunması halinde, tüm bu gereklilikler kolaylıkla yerine getirilebilir" diye konuştu.

"KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİME UYUM SAĞLAYABİLECEK YAPIDA OLMALI"

Sürekli gelişen ve değişen bir dünyada çocukların ihtiyaçlarını belirlemek ve onları anlamakta okul öncesi eğitim kurumlarına büyük bir sorumluluk düştüğünü aktaran Yörük, "2022 Küresel Eğitim İzleme Raporu'na göre 209 ülkeden 150'si 2025 veya 2030'a kadar okul öncesi eğitime katılım için hedef belirledi. Dünya için yüzde 90 olarak öngörülen katılım, ülkemizin de içinde bulunduğu bölge için yüzde 100'e yakın hesaplanıyor. Biz de bu hedefi, tüm alanlarda uzmanlarımızca hazırlanan nitelikli programlarımızın yanı sıra, hizmet içi eğitim programlarımızla da destekliyoruz. Değişime ve gelişime uyum sağlayabilen ve yön veren bir kurum kültürü yapısı oluşturarak, veli ve öğretmenlerimize düzenli olarak eğitim vererek çocuklarımızın geleceği için iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.