Okul Müdürü Tarlasında Buğday Yetiştirerek Okula Destek Oluyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir okul müdürü, yaz tatilinde tek başına tarlasında buğday yetiştirerek elde ettiği geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor. Müdür, bu şekilde çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor ve farklı projelerde kullanıyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekip, yaz tatilinde tek başına hasat yapan okul müdürü Yakup Ateş (42), kazandığı geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor. Bu yıl 3 ton buğday elde ettiğini belirten Ateş, En güzel tatilim; yaptığım projelerin sonuç vermesi dedi.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, 2 yıl önce okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekmeye başladı. Yaz tatilinde buğday biçip, gelir elde eden Ateş, bu yıl da aynı uygulamaya devam etti. Tek başına tarla sürüp, hasat yapan Ateş, kazandığı geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor.

'11 KÖYDEN 245 ÖĞRENCİMİZ VAR'

Bu yıl 3 ton buğday elde ettiğini anlatan evli ve 3 çocuk babası Yakup Ateş, 2021 yılından beri okulumuzun bünyesinde olan bir arazimiz var. Bu araziyi çocuklarımız için gönüllü olarak ekiyorum, biçiyorum. Onlar tatillerini yaparken; ben de okulumuzu öğrencilere hazırlamak adına çalışmalar yapıyorum. Tarlamızı ekip biçiyor, bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu tarladan minik de olsa gelen geliri, eylül ayında imkanı olmayan öğrencilerimiz için kullanacağız. Onların kırtasiye gelirlerine harcıyoruz. Farklı projelerde kullanıyoruz. 11 köyden 245 öğrencimiz var. Okulumuzdaki öğrencilerimizin de maddi yeterlilikleri belli dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAK, GÖREVİM'

Yaz döneminde evrak işleri dışında bir iş olmadığını belirten Ateş, Hem okulumuza katkı sağlıyorum hem de zamanımı güzel geçiriyorum ve bu şekilde mutlu oluyorum. Ülkemizin geleceği olarak gördüğüm, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmak; benim için bir görevdir. Çalıştığım sürece mutlu oluyorum. En güzel tatilim; yaptığım projelerin sonuç vermesi. Çocuklar adına yaptığım projeler sonuç verince, onların mutluluklarını gördüğün an, kendimi en büyük tatili yapmış sayıyorum. Bir eğitmenin en önemli amacı; çocukları vatana, millete ve bayrağa yakışır şekilde yetiştirmektir diye konuştu.