Okul Kantinlerinde Kiralama Süresi En Fazla 5 Yıl Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, okul kantinlerinde kira sözleşmesinin süresi en fazla 5 yıl olacak. Kiralama bedelleri ise TÜFE oranında artırılacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Okul- Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, okul kantinlerinde kira sözleşmesinin süresi en fazla 5 yıl olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenlemeye göre, kantinlerde kiralama işleminde kira sözleşmesinin süresi en fazla 5 yıl olacak. 1 yıldan uzun süreli kiralama sözleşmelerinde ilk yıl kira bedeli, ihale bedeli olarak belirlenecek. İkinci ve izleyen yıllardaki kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılacak. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az yüzde 25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede etkileyebilecek kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel yeniden belirlenerek mevcut kiracıya aynı usulle sözleşmenin kalan süresi ile sınırlı olmak üzere ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenecek.

AYNI İŞLETMECİYE YENİDEN KİRALANABİLECEK

Sözleşme süresi biten ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren mevcut kantin işletmecilerinin talep etmesi ve bu talebin okul-aile birliklerince uygun görülmesi halinde, kantinler pazarlık usulü ile aynı işletmeciye yeniden kiralanabilecek. Bu kiralamalarda da sözleşme süresi 5 yılı, toplam sözleşme süresi de ilk sözleşme tarihinden itibaren 20 yılı geçemeyecek. Birlik ile kiracı arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin bir örneği, okul müdürlüğünce okulun bulunduğu yerdeki ilgili milli emlak birimine gönderilecek. İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılamayacak.

KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Diğer yandan, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca iş yeri açma belgesine sahip olanların da okul kantin kiralama ihalelerinde kantincilik alanında alınmış ustalık belgesine sahip olan katılımcılarla aynı önceliğe sahip olmaları sağlandı. Kiraya verilecek yerler, 'Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi'ne uygun olarak düzenlenen sözleşme ile kiralanabilecek.

Buna göre, kira sözleşmesi taraflarca imzalanmadan yer teslimi yapılamayacak. Okul yönetimi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde 10 gün süreli noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilecek. Yönetmelikle ayrıca, yaygın eğitim kurumlarında kurulan okul aile birliklerinin iş ve işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi için okul aile birliği genel kurulu ile yönetim ve denetleme kurulunda velilerle birlikte 18 yaşını dolduran kursiyerler de yer alabilecek.