Okul Çevresindeki Karavanlarda Alkol Tüketimi Velilerin Endişesine Neden Oluyor

Okul çevresine park edilen karavanlar velilerin tepkisini çekti

Veliler okul çevresinde bulunan karavanlardaki alkol tüketiminden endişeli

Veli Seher Tatlı: "Arkadaki karavanların düzensizliği en büyük şikayetimiz"

Veli Reha Yücesu: "Okul döneminde buradaki karavanlar bir risk oluşturuyor"

Veli Arzu Yeşilkaya: "Okul çevresinde alkol tüketimi olmasını istemiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir ilkokulun çevresine park edilen karavanlarda alkol tüketimi olduğunu iddia eden veliler, öğrencilerine kötü örnek olduğuna dikkat çekerek yetkililerden yardım istedi.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Çatal Sokak üzerinde bulunan Meseret İnel İlkokulunun önündeki boş arazi karavan sahipleri tarafından mesken edinildi. Bölgedeki karavanların çoğalması sebebiyle mahalle halkı tarafından 'karavan park' olarak da adlandırılan alanda okula giriş saatlerinde yoğun trafik meydana gelirken, bazı zamanlar bilinmeyen şahıslar tarafından alkol tüketildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili tepki gösteren veliler, karavanlardan dolayı bölgede oluşan araç yoğunluğunun servisle gelen öğrencilerin güvenli bir şekilde indirilememesine yol açtığına dikkat çekti.

"Arkadaki karavanların düzensizliği en büyük şikayetimiz"

Veli Seher Tatlı, en büyük sıkıntılarının karavan kaynaklı trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Bölgedeki kalabalıktan dolayı servis şoförlerinin öğrenci indirmekte zorlandığını iddia eden Tatlı, "Özellikle sabah saatlerinde çocuklarımızı yetiştirmek için hepimiz koşarak okullara geliyoruz. Buradaki servisler karavanlardan dolayı araçlarını yanaştırıp çocuklarımızı sağlıklı ve güvenli bir şekilde indiremiyorlar. Velilerimiz de şahsi arabalarıyla gelip servis araçlarının duracağı yere araç koyduğu için servisler zorluk yaşıyor. Çocukların güvenliği açısından arkadaki karavanların düzensizliği en büyük şikayetimiz. Çünkü çok büyük bir karmaşa yaşanıyor. Çocuklar okula geç kalıyor, dersine geç giriyor. Neden? Bir sıralama yok, düzen yok. Yanlış park yapılıyor. Herkes olduğu yerde aceleyle çocuğunu indiriyor, bindiriyor. Şu ortamda bir düzen yok. Burası müsait, geniş bir alan ama düzgün bir şekilde kullanılmıyor. Karavanların burada olmaması, şahsi araçların park edilmemesi gerekiyor" dedi.

"Okul döneminde buradaki karavanlar bir risk oluşturuyor"

Veli Reha Yücesu, karavancıları üzmek istemediğini ancak tam okul karşısında olmaları sebebiyle güvensizlik oluşturduklarını dile getirdi. Çok fazla sayıda karavan olduğunu ve ve orada kimlerin ne yaptığını bilmediklerini belirten Yücesu, "Okul döneminde buradaki karavanlar bir risk oluşturuyor. Karavanlarla ilgili olarak özellikle alkol tüketimi konusunda kendim görmesem de diğer velilerden duyduğum bir takım sıkıntılar var. Burada çocuklar açısından kötü örnek oluşturabilecek olumsuz davranışlara sebebiyet verebilir. Şahsen bu olayın risk oluşturduğunu düşünüyorum. Okul dönemi içerisinde karavanların buradan kaldırılması ya da belli saatler aralığında buraya konulmasına izin verilmesi bence faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Okul çevresinde alkol tüketimi olmasını istemiyoruz"

Veli Arzu Yeşilkaya, bölgedeki karavanların bazı sıkıntılara yol açtığını aktardı. Çocuklarını okula bırakmaya giderken araçlarına yer bulamadıklarından bahseden Yeşilkaya, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın okulunun etrafındaki karavanlarda alkol tüketimi olduğuna birkaç kez şahit oldum. Bu bazı araçlarda da oluyor maalesef. O yüzden ben bu çevrede karavan istemiyorum. Ben kimsenin içmesine bir şey demiyorum ve bu beni ilgilendirmez fakat böyle okul etrafında çocuklara da kötü oluyor. Bu da beni endişelendiriyor. Dolayısıyla karavanların buradan gitmesini ve kalkmasını istiyorum. Çocuğum üçüncü sınıfa gidiyor. Buraya gelmeye başladığı günden bu yana karavanlar daha da arttı. Eskiden birkaç taneydi. Şimdi daha fazla. Hem araçlarımıza yer bulamıyoruz hem de servisler çocukları indirmekte zorlanıyor. Çocuğum parkta alkol alanları gördüğü zaman 'anne bu ne içiyor' diye soruyor. Ben bu tarz sorularla karşılaşmak istemiyorum. Okul çevresinde alkol tüketimi olmasını istemiyoruz. Çocuklarımıza kötü örnek oluyor.